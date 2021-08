per Mail teilen

Das Weinparadies Ortenau hat die Mitgliedsbetriebe aufgerufen, sich an den Solidaritätsaktionen für die betroffenen Weinbaubetriebe an der Ahr zu beteiligen. Zahlreiche Ortenauer Winzergenossenschaften, Weinhäuser und Weingüter haben bereits verschiedene Spendenaktionen unterstützt, um den Betrieben an der Ahr ihre Solidarität zu bekunden.