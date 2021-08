Das Regierungspräsidium hat den Doppelhaushalt der Stadt Freiburg genehmigt. Allerdings mahnt die Rechtsaufsicht zur Vorsicht bei den Ausgaben. So soll die Stadt Freiburg für dieses und das kommende Jahr nur Kredite im dem Umfang aufnehmen, wie dies zur Finanzierung der Wirtschaftspläne erforderlich ist, heißt es in einer Mitteilung. Es geht um Kredite von jährlich jeweils rund 50 Millionen Euro. Zwar hat das Regierungspräsidium in seiner Prüfung und Bewertung des Doppelhaushalts die besondere Situation in der Corona-Pandemie einbezogen. Und dass gerade jetzt die kommunalen Investitionen nicht zurückgefahren werden dürfen. Sowohl die Stadtverwaltung als auch das Regierungspräsidium Freiburg gehen aber davon aus, dass der Finanzierungszeitraum der nächsten drei Jahre mit erheblichen Unsicherheiten verbunden ist.