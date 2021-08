Rund ein Drittel der bekannten Corona-Ansteckungen im Kanton Baselstadt gehen auf Infektionen im Nachtleben zurück. Etwas weniger als ein Drittel hat sich auf Reisen und ein Fünftel innerhalb der Familie angesteckt. Aktuell liegt der Inzidenzwert in Basel bei 63 Fällen je 100.000 Einwohnern in einer Woche. In den vergangenen vier Wochen hat das Basler Gesundheitsamt rund 340 Infektionen verzeichnet. Drei Viertel der Betroffenen konnten Angaben zum Infektionsherd machen – darunter war ein hoher Anteil an Clubbesuchern oder Reiserückkehrern. Konkret sind dem Gesundheitsamt aus den vergangenen Wochen 91 Infektionen in insgesamt sechs Clubs bekannt, die Mehrzahl der Betroffenen war nicht geimpft. Aktuell sind 103.000 Menschen in Basel komplett geimpft, das entspricht gemessen an der Einwohnerzahl im Kanton etwas mehr als der Hälfte.