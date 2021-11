In Donaueschingen ist am Mittwochmorgen ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Der Notruf ging laut einem Polizeisprecher kurz nach 4 Uhr ein. In der Halle sollen Hackschnitzel und die Heizungsanlage einer Firma gelagert sein. Informationen über Verletzte oder die Brandursache gibt es bislang nicht. Die Feuerwehr ist mit Löscharbeiten im Einsatz.