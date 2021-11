Union sagt Wahlkampfauftakt im Europapark Rust ab

CDU und CSU haben ihren geplanten Wahlkampfauftakt im Europapark Rust abgesagt. Wie die Deutsche Presseagentur bestätigt, hätten die Generalsekretäre der Christ-demokratischen Schwesterparteien mitgeteilt, dass man Krisenmanagement und Wiederaufbauarbeiten nach der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nicht beeinflussen wolle. Die Union wollte mit einer Großveranstaltung am 21. August im Europapark in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes starten. Geplant war, alle Bundestagskandidaten von CDU und CSU im südbadischen Vergnügungspark zusammenzurufen. Sie sollten bereits am 19. August nach Rust reisen.