Gestein nach Geothermie-Tests weiter instabil

Infolge von Geothermie-Tests bei Straßburg ist das unterirdische Gestein dort weiter instabil. Das hat ein Expertengremium nun erklärt. Nach einem Erdbeben der Stärke 3,9 Ende Juni hatte die örtliche Präfektur neue Untersuchungen in Auftrag gegeben. Es war das stärkste in einer Reihe von Erdbeben, die Experten auf Geothermie-Aktivitäten der Firma Fonroche zurückführen. Wieder lag das Epizentrum im Bereich eines Brunnens, über den Fonroche noch bis Januar Wasser in rund 5.000 Meter Tiefe gepresst hatte. Laut den Wissenschaftlern hat sich im Umfeld dieses Brunnens eine größere Menge des Wassers angestaut. Im Boden herrsche weiterhin ein Überdruck, der die Stabilität des Gesteins dauerhaft beeinträchtigen könne, so heißt es. Auch für die kommenden Wochen und Monate seien Erdbeben zu erwarten. Auf der Suche nach Abhilfe erwägen die Experten inzwischen, das Bohrloch wieder zu öffnen und eingepresstes Wasser an die Oberfläche zu befördern. Dazu so heißt es, seien aber erst einmal weitere Untersuchungen nötig.