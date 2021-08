Ein Bauunternehmer aus Emmendingen hat die Sozialkassen um 266.000 Euro betrogen. Erste Hinweise auf Schwarzarbeit hatte das Hauptzollamt Lörrach bereits 2018 bei der Kontrolle auf einer Baustelle in Freiburg bemerkt. Der Emmendinger Geschäftsmann hatte mehrere Arbeitnehmer bewusst nicht bei der Sozialversicherung angemeldet, um die Pflichtbeiträge zu sparen, so das zuständige Hauptzollamt. Die Arbeiter wurden schwarz, in bar bezahlt. Durch gefälschte Rechnungen von angeblich beauftragten Subunternehmen hatte er die Schwarzlohnzahlungen an seine Beschäftigten vertuscht. Die Rechnungen hatte er per Banküberweisung an die Subunternehmer bezahlt, das Geld aber abzüglich einer Provision sofort wieder in bar zurückerhalten, um es an seine Arbeiter weitergeben zu können. Das Amtsgericht Emmendingen hat den Unternehmer dafür zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.