Der Bau eines Regenüberlaufbeckens in Triberg im Schwarzwald-Baar-Kreis wird vom Land mit rund 2,7 Millionen Euro gefördert. Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer hat den Zuwendungsbescheid am Freitag an Bürgermeister Gallus Strobel übergeben. Die Gesamtkosten für das Projekt liegen bei 4,6 Millionen Euro.