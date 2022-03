Auslöser des Tötungsdelikts in Lörrach-Tumringen am Donnerstag vergangener Woche ist der Streit um ein umgeworfenes Skateboard gewesen. Das gab die Polizei auf SWR-Anfrage bekannt. Ein 21-Jähriger hatte in einer Wohnung auf einen 38-jährigen Mann mit einem Küchenmesser eingestochen. Das Opfer erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Täter sitzt in Untersuchungshaft.