Hochwasser erschwert Schnakenbekämpfung

Die Kommunale Schnakenbekämpfung am Oberrhein, KABS, befürchtet wegen des Hochwassers diesen Sommer eine Stechmückenplage. Die Bekämpfung wird durch die Wassermassen zusätzlich erschwert. Auf vielen Feldern in den Rheinauen stehe das Wasser bereits so hoch, dass Fußtrupps das KABS die Gebiete nicht mehr erreichen. Hier könne nur noch der Hubschrauber zur Stechmückenbekämpfung anrücken, aber auch der erreiche nicht jeden Fleck. Hinzu kommt, dass durch das Hochwasser laut KABS viele Felder überflutet wurden, die seit Jahren trocken lagen. Hier sollen sich Schnakeneier der letzten fünf bis zehn Jahre angesammelt haben, die jetzt alle auf einmal schlüpfen. All das führe dazu, dass die Belastung durch Stechmücken deutlich höher ist als üblich.