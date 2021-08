per Mail teilen

Die Polizei hat am Samstagmorgen in Freiburg-Tiengen eine Rave-Party aufgelöst. Unweit eines Pendler-Parkplatzes versammelten sich etwa 200 Menschen zu dieser Veranstaltung mit elektronischer Musik. Zwei Verantwortliche wurden festgestellt. Jetzt werde geprüft, ob möglicherweise gegen die Corona-Verordnung verstoßen wurde, so die Polizei.