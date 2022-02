per Mail teilen

Am Oberrhein wird das anhaltend starke Hochwasser die Schiffe nach Einschätzung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts in Freiburg noch mehrere Tage lang ausbremsen. Nach derzeitiger Lage sei mit einer Freigabe für die Schifffahrt erst ab Anfang nächster Woche zu rechnen, teilte die Behörde mit. Sie betreut die Wasserstraße zwischen Weil am Rhein und dem Bereich zwischen Mainz und dem hessischen Ginsheim.