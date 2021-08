per Mail teilen

In Basel ist es am Freitag zu einem Hangabbruch am Rheinufer gekommen. Ein Teil der Uferböschung wurde von den Wassermassen mitgerissen. Das Hochwasser hatte das Rheinufer auf Höhe Rankhof unterspült. Um eine weitere Erosion zu verhindern, wird die Abbruchstelle mit Gesteinsblöcken gesichert. Die Blöcke werden mit Kranwagen platziert. Laut Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt bleibt die Grenzacherstraße noch mehrere Tage gesperrt. Buslinien werden umgeleitet.