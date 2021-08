per Mail teilen

Am Donnerstagabend haben Spezialkräfte der DLRG in einem Ortsteil von Kirchzarten eine tote Frau aus einem Bach geborgen. Über die genauen Todesumstände ist laut einem Polizeisprecher noch nichts bekannt. Die Seniorin war am frühen Nachmittag von einer nahe gelegenen Klinik als vermisst gemeldet worden.