Durch einen Brand ist am Donnerstag in Grenzach-Wyhlen in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnung komplett zerstört worden. Offenbar ist ein Defekt an einem technischen Gerät der Auslöser für das Feuer im Kreis Lörrach gewesen. Der 22-jährige Bewohner rettete sich selbst. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer sich auf weitere Gebäudeteile ausweitete. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 85.000 Euro geschätzt.