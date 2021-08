In der Nacht zum Freitag waren in Südbaden wieder Polizei und Rettungskräfte wegen Überschwemmungen unterwegs. In den Landkreisen Waldshut und Lörrach mussten mehrere Straßen gesperrt werden. Auch seien wieder einige Keller vollgelaufen, Menschen aber nach aktuellem Stand nicht verletzt worden, teilte die Polizei am Morgen mit. Im Schwarzwald-Baar-Kreis ist die Bundestraße 314 zwischen Blumberg und Stühlingen derzeit noch wegen Hochwasser gesperrt. Wann die Straße für den Verkehr wieder freigegeben wird, war am Freitag Morgen noch unklar.