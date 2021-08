Der Rettungshubschrauber der deutschen Luftrettung Standort Freiburg - Christoph 54 - hilft bei der Rettung von Hochwasserbetroffenen in Nordrhein-Westfalen. Zusammen mit einem Retter der Bergrettung Freiburg hilft der Heli, Patienten aus dem vom Hochwasser bedrohten Krankenhaus in Eschweiler im Kreis Aachen zu evakuieren. Der Bergretter hat eine Rettungswinde dabei. Mit der können, wenn nötig, Menschen in einen in der Luft stehenden Hubschrauber hochgezogen werden.