SC Freiburg startet ins Trainingslager

Der SC Freiburg ist ins Trainingslager im österreichischen Schruns gestartet. Allerdings noch ohne Christian Günther, der im Kader der deutschen Fußball – Nationalmannschaft während der Europameisterschaft war. Die anderen Nationalspieler Roland Sallai, Philipp Lienhart und Wooyeong Jeong sind dagegen von Anfang an bei dem zehntägigen Trainingslager dabei. Coach Christian Streich muss allerdings auch auf Keven Schlotterbeck verzichten. Der war in der vergangenen Woche für die deutsche Olympia-Mannschaft nachnominiert worden und ist bereits in Tokio. Der verletzte Nils Petersen allerdings gehört zu den 24 Spielern, die sich am Donnerstag auf den Weg ins Montafon gemacht haben. Petersen wird nach seiner Meniskus-Operation sein Reha-Programm in Schruns absolvieren.