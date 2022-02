Urteil im Umgang mit Altlasten erwartet

per Mail teilen

Im jahrelangen Streit um den Umgang der BASF mit belasteter Erde in der ehemaligen Chemiemülldeponie "Kesslergrube" in Grenzach-Wyhlen wird voraussichtlich kommende Woche ein Urteil vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim erwartet. Der Bund für Umwelt und Naturschutz BUND hat gegen Pläne der BASF geklagt, die Altlasten einzukapseln und nicht auszuheben. Vor dem Verwaltungsgerichtshof wird geklärt, ob der BUND in diesem Fall klagen darf und ob die Pläne der BASF geeignet sind. BUND und die Gemeinde Grenzach-Wyhlen sehen die Pläne als Gefahr für den naheliegenden Rhein. Sollte die Klage abgewiesen werden, wollen sich BUND und Gemeinde weiter für eine nachhaltige Sanierung einsetzen.