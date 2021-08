per Mail teilen

Die vom Bund beauftragte DEGES-Planungsgesellschaft hat am Mittwochabend einen Vorschlag gemacht, wie die A98 am Hochrhein zwischen Schwörstadt und Murg verlaufen soll.

Die vom Bund beauftragte DEGES-Planungsgesellschaft hat am Mittwochabend einen Vorschlag gemacht, wie die A98 am Hochrhein zwischen Schwörstadt und Murg verlaufen soll. Das auf 400 Millionen Euro geschätzte Teilstück mit einer Länge von zehn Kilometern könnte ab 2030 gebaut werden.

Prognostiziert werden rund 42.000 Fahrzeuge pro Tag. Aus diesem Grund schlägt die Planungsgesellschaft einen vierspurigen Ausbau mit zwei Spuren pro Fahrtrichtung vor.



DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH

Die A98 soll bei Schwörstadt zunächst im Wehratal, dann über eine einen Kilometer lange Talbrücke bei Wehr-Öflingen führen. In Bad Säckingen soll die Straße nördlich des Bergsees durch einen zweieinhalb Kilometer langen Tunnel geführt werden. Kurz darauf verschwindet die Trasse erneut in einem halb so langem Tunnel bei Murg. Bürgermeister und Landräte lobten den Vorschlag.