per Mail teilen

Mehr Menschen aus Baden-Württemberg machen Urlaub in der Ferienregion Schwarzwald. Das geht aus dem Geschäftsbericht der Schwarzwald Tourismus GmbH hervor. Insgesamt ist die Anzahl von Urlaubern aus Baden-Württemberg 2020 im Schwarzwald angestiegen. Auch blieben die Gäste länger an einem Ort: Ihre durchschnittliche Aufenthaltsdauer verdreifachte sich auf fast drei Tage. Einen Anstieg gibt es auch bei den Tagestouristen: Besonders Radfahrer zog es nach Südbaden. Insgesamt führten Lockdowns und über vier Monate Beherbergungsverbot aber zu einem extremen Einbruch von touristischen und geschäftlichen Übernachtungen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden in der Region fast 37 Prozent weniger Übernachtungen gezählt.