Trotz Coronakrise spendeten im vergangenen Jahr 134.000 Menschen für Hilfsprojekte von Caritas International. Das Spendenaufkommen stieg um ein Zehntel an.

Das Hilfswerk Caritas International hat am Mittwoch am Sitz des Deutschen Caritasverbandes in Freiburg seinen Jahresbericht für 2020 vorgestellt. Demnach wurden 683 Projekte in 74 Ländern mit über 82 Millionen Euro gefördert. Caritas-Präsident Peter Neher bedankte sich für die Empathie der 134.000 deutschen Spender, die trotz der Gesundheitskrise im eigenen Land bereit waren, das Leid der Menschen in der Welt zu sehen und zu lindern. Mit 36,7 Millionen Euro stieg das Spendenaufkommen um 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an.

Gesamteuropäischer Flüchtlingspolitik gefordert

Allerdings steige auch die Zahl der weltweit Geflüchteten auf 82,4 Millionen an. Besorgniserregend sei die Lage auf der griechischen Insel Lesbos. Ein dreiviertel Jahr nach dem Brand im Camp Moria haben laut Caritas Geflüchtete und Migranten im Übergangscamp "RIC Lesbos" keine Möglichkeit das Lager zu verlassen. Peter Neher betonte, dass es höchste Zeit für eine gesamteuropäische Flüchtlingspolitik sei.