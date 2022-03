Schwankender Wasserdruck möglich

In Nollingen, Landkreis Lörrach, kann es am Mittwoch zu einem schwankenden Wasserdruck kommen. Das teilt das Energieversorgungsunternehmen badenova mit. Auch sei möglich, dass das Wasser leicht eingetrübt ist oder durch Lufteinträge milchig und leicht bräunlich erscheint. In diesen Fällen solle man das Wasser so lange laufen lassen, bis es wieder klar aus dem Wasserhahn kommt. Grund sind laut badenova Schaltmaßnahmen im Wassernetz. Diese seien notwendig, weil der alte Trinkwasserspeicher außer Betrieb genommen wird. In Nollingen soll ein neuer Trinkwasserspeicher gebaut werden.