16 Millionen Euro will die Stadt Freiburg bis 2022 für Fahrradfahrer und Fußgänger ausgeben. Ausgegeben werden soll das Geld in 24 konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der Fuß- und Fahrradwege. Hierzu gehört beispielsweise die Beleuchtung auf dem Fahrradweg FR1 von Umkirch entlang der Dreisam bis nach Betzenhausen. Der Gemeinderat stimmt am 27. Juli über die Pläne ab.