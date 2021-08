Für das Feuer in einem Kindergarten vergangene Woche in Kappel-Grafenhausen (Ortenaukreis) ist vermutlich ein Jugendlicher verantwortlich. Das haben die Ermittlungen der Polizei ergeben. Der Jugendliche war kurz nach Brandausbruch am Kindergarten kontrolliert worden. Er hatte das Feuer selbst gemeldet. Laut Polizei hat sich der Verdacht erhärtet, dass er in einer Mülltonne ein Feuer gelegt hat. Die Flammen der brennenden Mülltonne hatten sich auf das Kindergarten-Gebäude ausgebreitet. Das Feuer war vergangenen Donnerstag um 4 Uhr morgens ausgebrochen. Es war ein Schaden von rund 400.000 Euro entstanden. Der Kindergarten kann bis auf Weiteres nicht genutzt werden.