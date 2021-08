per Mail teilen

In einem offenen Brief an das Rektorat fordern Studierende der Universität Freiburg mehr Präsenzlehre ab dem Wintersemester. Zudem werfen die Studierenden der Hochschule Konzeptionslosigkeit vor. Viele Studierende, die mittlerweile im dritten Semester seien, hätten die Universität noch nie von innen gesehen, schreiben die Studierende. Seit dem Sommersemester 2020 findet der Lehrbetrieb der Uni Freiburg vorwiegend digital statt.