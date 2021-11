Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit soll in Freiburg und Ulm getestet werden

per Mail teilen

Vor einigen Monaten bereits wollte der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn seine Stadt zur ersten Modellkommune mit Regelgeschwindigkeit 30 km/h machen. Denn das Tempolimit wechselt in der Stadt häufig, je nach Streckenabschnitt, Tageszeit oder Wochentag. Bundesverkehrsminister Scheuer erteilte Freiburg jedoch eine Absage. Die Straßenverkehrsordnung lässt so ein Modell derzeit nicht zu. Nun starten die Städte Freiburg, Ulm, Aachen, Augsburg, Hannover, Leipzig und Münster einen neuen Versuch: So soll dort nur auf wenigen Hauptverkehrsstraßen noch die übliche Geschwindigkeit von 50 km/h zulässig sein. Die Städte hoffen, dass es nach der Bundestagswahl Ende September schnell zu einer Änderung der Straßenverkehrsordnung kommt, um das Projekt zu ermöglichen.