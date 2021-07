per Mail teilen

Nirgends in Südbaden ist der Hauskauf teurer als in Freiburg. Mehr als 4.700 Euro kostet dort der Quadratmeter einer Immobilie. Das ist ein Anstieg von 25 Prozent seit 2018. Zu diesem Ergebnis kommt das Startup Scoperty, das mithilfe von Algorithmen Immobilienpreise schätzt. Deutlich günstiger ist der Hauskauf im Landkreis Rottweil – dort befindet sich mit Lauterbach die günstigste Gemeinde in der Region. Der Quadratmeter kostet hier zurzeit weniger als 1.300 Euro.