Im vergangenen Jahr haben in Freiburg rund 1400 Köche, Servicekräfte und Hotelangestellte dem Gastgewerbe den Rücken gekehrt. Das entspricht jedem sechsten Beschäftigten der Branche, wie die NGG unter Berufung auf die Arbeitsagentur mitteilt. Für die Lage macht die Gewerkschaft insbesondere die Einkommenseinbußen durch die Kurzarbeit verantwortlich. Wenn gut ausgebildete Fachkräfte etwa in Supermärkten zwei Euro mehr pro Stunde verdienen als in Hotels und Gaststätten, dürfe es niemanden überraschen, dass sich die Menschen neu orientierten. Auch der raue Umgangston in der Branche spiele eine Rolle. Die Unternehmen hätten es über Jahre versäumt, die Arbeit attraktiver zu machen. Das räche sich jetzt, kritisiert Claus-Peter Wolf von der NGG-Region Schwarzwald-Hochrhein.