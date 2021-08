per Mail teilen

Das kirchliche Gericht sah es laut einer Mitteilung als erwiesen an, dass er als Priester sein Amt zu Lasten seiner Pfarrei und seines Dekanats missbraucht habe. Er soll außerdem unerlaubt Kirchenvermögen veräußert und gewerblichen Handel betrieben haben. Für die Dauer von zwanzig Jahren hat das Gericht ihm unter anderem verboten, kirchliche Ämter mit finanzieller Verantwortung in der Erzdiözese ausüben. Zehn Jahre lang darf er nicht mehr als Seelsorger tätig sein und muss außerdem eine Gehaltskürzung für den Zeitraum von ebenfalls zehn Jahren hinnehmen. Der verurteilte Priester muss darüber hinaus die Verfahrenskosten tragen und sie in Raten abbezahlen. Das Urteil ist zwischenzeitlich rechtskräftig.