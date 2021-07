Am Zentralen Impfzentrum in Freiburg gibt es zunehmend Menschen, die ihren zweiten Impftermin nicht wahrnehmen. Aktuell verfallen dort rund drei Viertel aller Zweitimpftermine. Es ist eine dramatische Entwicklung. Seit einer Woche lassen viele Freiburgerinnen und Freiburger ihren zweiten Impftermin ausfallen. Am Montag seien zu 1100 Terminen nur 400 Impflinge erschienen, heißt es beim Zentralen Impfzentrum. Auch die Zahl der Erstimpfungen sinke deutlich. Am Freiburger Impfzentrum würden täglich nur noch rund 1500 Menschen geimpft. Vor drei Wochen seien es noch fast drei Mal so viel gewesen. Erfreulich allerdings: die Zahl der zwölf bis 17-jährigen Impflinge nimmt zu. Und: Impfstoff gibt es derzeit genug.