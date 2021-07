Ein vier Jahre alter Junge hat den Sturz aus dem Kofferraum des Autos seines Vaters mit vier gebrochenen Rippen überstanden. Das teilte die Polizei nach dem Unfall in Schopfheim (Kreis Lörrach) auf SWR-Anfrage mit. Der Vater wollte sich offenbar einen Jux machen, setzte seinen vierjährigen Sohn in den Kofferraum des Autos und fuhr mit dem Auto samt Anhänger durch Schopfheim. Während der Fahrt stürzte der Junge aus noch ungeklärter Ursache aus dem Kofferraum auf die Straße und wurde von dem Anhänger des Autos überrollt. Weil der Junge an der Unfallstelle Blut spuckte, gingen die Rettungskräfte zunächst von Lebensgefahr aus und ließen den Vierjährigen in die Uniklinik nach Freiburg fliegen. Gegen den Vater wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.