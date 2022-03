In einem Mehrfamilienhaus in Emmendingen ist am Freitag ein Streit um die Treppenhausreinigung eskaliert. Eine 31-jährige Frau war nicht damit einverstanden, wie ihre Nachbarin das Treppenhaus geputzt hatte. Sie schrie sich so in Rage, dass sie von Rettungskräften versorgt werden musste. Letztlich konnten die erhitzten Gemüter trotz der sommerlichen Temperaturen wieder beruhigt werden können.