Nach einem Badeunfall in einem Freiburger Baggersee am Mittwochabend ist ein 79-jähriger Mann in einer Klinik gestorben. Am Opfinger Baggersee hatten Rettungskräfte den untergegangenen Schwimmer gegen 20.30 Uhr aus dem Wasser gezogen. Seine Frau hatte ihn zuvor als vermisst gemeldet. Taucher fanden den Mann nach dreistündiger Suche leblos in zehn Metern Tiefe. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der Mann im Krankenhaus, sagte ein Freiburger Polizeisprecher am Donnerstag. Die Ursache für den Badeunfall ist noch unklar. Auch am Baggersee im Ortenauer Schutterwald ist ein 59-jähriger Mann nach Aussage von Freunden am Mittwoch Abend ins Wasser gegangen und dann plötzlich verschwunden. Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG mit Hubschraubern und Tauchern brachen die Suche zunächst erfolglos ab, sie soll am Donnerstag weitergehen.