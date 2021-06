Die Gemeinde Oberwolfach im Ortenaukreis muss 24.500 Euro aus dem Verkaufserlös für eine Oldtimer-Ente an eine ehemalige Grundstücksbesitzerin bezahlen. Dieses Urteil hat das Landgericht Offenburg am Mittwoch verkündet. Vor vier Jahren hatte die Gemeinde Oberwolfach von einer Privatperson mehrere Grundstücke gekauft. Als Gemeindemitarbeiter danach auf einem dieser Grundstücke ein Holzlager räumten, kam dort ein roter 2 CV, eine Ente in nagelneuem Zustand mit nur 15 Kilometern Tachostand zum Vorschein. Diese war wohl in Vergessenheit geraten. Bei einer Versteigerung erlöste die Gemeinde Oberwolfach für die Ente dann 24.500 Euro. Und die muss sie nun an die ehemalige Grundstückseigentümerin, die geklagt hatte, auszahlen. Begründung: Die Gemeinde sei nicht berechtigt gewesen, die Ente zu verkaufen, aufgrund des Vertrags über den Grundstücksverkauf sei sie nicht Eigentümerin des Fahrzeugs gewesen.