Start des Schweizer Corona-Passes

Die Schweiz gibt ab sofort die ersten Corona-Pässe heraus. Mit dem sogenannten Covid-Zertifikat können Geimpfte, Genesene und negativ Getestete ihre Immunität nachweisen. Die ersten Covid-Zertifikate können im Kanton Bern beantragt werden. Hier soll das entsprechende Computerprogramm in den nächsten Tagen erst einmal getestet werden. Vorgesehen ist, dass sich zweimal Geimpfte ihren Corona-Pass selbst herunterladen. Und zwar über eine App. Wer kein Handy besitzt, bekommt einen Brief mit den entsprechenden Zugangsdaten zugeschickt. Genesene können ihr Zertifikat über ein spezielles Webformular herunterladen. Und wer negativ getestet wurde, erhält einen Corona-Pass vor Ort an der Teststelle. Er ist allerdings höchstens für 72 Stunden verwendbar. Das Schweizer Zertifikat ist mit dem künftigen Corona-Pass der EU kompatibel und ein halbes Jahr gültig.