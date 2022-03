Grenznahe Kantone ab Montag kein Risikogebiet mehr

per Mail teilen

Mehrere grenznahe Kantone der Schweiz gelten ab Montag nicht mehr als Corona-Risikogebiet. Das hat das Robert-Koch-Institut am Freitag bekannt gegeben. Basel-Stadt, Baselland, Aargau und Zürich gehören zu den Kantonen, die ab Montag nicht mehr auf der Liste der Risikogebiete stehen. Damit müssen Reisende, die sich länger als 24 Stunden in der Schweiz aufgehalten haben, bei ihrer Rückreise keinen negativen Corona-Test mehr vorlegen. Auch Nachweise über eine vollständige Impfung oder Genesung sind dann nicht mehr notwendig. Bisher mussten ungeimpfte Reiserückkehrer für mindestens fünf Tage in Quarantäne. Auch diese Auflage entfällt ab Montag. Insgesamt stuft das RKI acht der 26 Schweizer Kantone jetzt nicht mehr als Risikogebiet ein.