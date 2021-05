Am Mittwochabend ist ein Lkw-Fahrer mit seinem Kranwagen bei Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit einer Brücke kollidiert. Es entstand an der Brücke ein Schaden von rund 1.500 Euro, am Kran selbst liegt der Schaden bei rund 10.000 Euro. Wie sich herausstellte war der Kranaufbau zu hoch eingestellt. Die Freiwillige Feuerwehr Breisach musste vor Ort von der Brücke abgeplatzte Betonteile wegräumen. Da der Fahrer des Kranwagens sich von der Unglücksstelle entfernt hatte, bekommt er eine Anzeige wegen Unfallflucht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.