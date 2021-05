per Mail teilen

Bei einem Arbeitsunfall mit einem Traktor in einem Waldgebiet bei Steinach (Ortenaukreis) ist ein Mann am Donnerstagnachmittag schwer verletzt worden. Laut Polizei verlor er mutmaßlich beim Wenden die Kontrolle über die Maschine. Der Traktor rutschte einen Hang hinunter. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Weitere Angaben zur Identität des Traktorfahrers und dem Unfallhergang machte die Polizei nicht.