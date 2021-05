Die Polizei hat Mittwoch einen LKW-Fahrer erwischt, der das zweite Mal hintereinander stark betrunken am Steuer saß. Der 51-Jährige war mit seinem Laster bei Rheinfelden von der Straße abgekommen und in einem Acker gelandet. Die Kontrolle der Polizei ergab drei Promille Alkohol, außerdem hatte der Fahrer keinen Führerschein mehr. Den hatten ihm Beamte bereits am Dienstag abgenommen. Auch da war er bei einer Kontrolle in Grenzach-Wyhlen aufgefallen. Ebenfalls alkoholisiert, mit zwei Promille. Obwohl ihm die Polizisten schon da den Schlüssel für den Laster abgenommen hatten, konnte er den Lkw erneut starten. Den Zweischlüssel für den Laster hatte er zuvor versteckt.