Die Polizei hat im Großraum Stuttgart und Ulm mehrere Wohnungen durchsucht. Dabei wurde auch ein Paar vorübergehend festgenommen. Die Beiden stehen im Verdacht einen Unternehmer aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald um 40.000 Euro betrogen zu haben. Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilt, sollen die Beiden zwischen Juli 2019 und April 2020 dem Geschäftsführer mehr als 50 fiktive Rechnungen zur Freigabe vorgelegt haben. Bei den darauf aufgeführten Überweisungsdaten soll es sich um das Konto des 37-jährigen Mannes gehandelt haben. Er und seiner 38-jährige mutmaßliche Komplizin sind in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Betrugsdelikten in Erscheinung getreten. Bei der Durchsuchung am Mittwoch beschlagnahmten die Ermittler umfassendes Beweismaterial, das noch ausgewertet werden muss. Die beiden Tatverdächtigen kamen wieder auf freien Fuß.