Im Dreiländereck ist das Scheitern des Rahmenabkommens zwischen der Schweiz und der EU mit Bedauern und Besorgnis aufgenommen worden. Mit dem Abkommen, über das die Schweiz nun nicht weiterverhandeln will, sollten die über 100 bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und den EU-Staaten fortlaufend aktualisiert werden. Von einer "traurigen Nachricht" für beide Teile spricht der Oberbürgermeister von Weil am Rhein (Kreis Lörrach), Wolfgang Dietz, und von "Gift für die Beziehungen". Dietz betonte, dass Dreiviertel des Industriekapitals in den Landkreisen Konstanz, Waldshut und Lörrach Schweizer Kapital ist. Er verwies auch auf fast 4.000 Grenzgänger allein in Weil am Rhein mit Jobs in der Schweiz. Die Präsidentin der Handelskammer beider Basler Kantone, die Parlamentsabgeordnete Elisabeth Schneider-Schneiter, befürchtet nun Unsicherheit für die Wirtschaft. Das sagte sie in einer ersten Reaktion gegenüber dem SWR.