Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis ist Dienstagabend ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Die Ursache ist bislang noch unbekannt. Das Feuer entwickelte sich laut Feuerwehr in einem Kinderzimmer des Hauses. Kurz vor 21:30 Uhr entdeckte ein zehnjähriger Sohn der Familie den Brand und alarmierte sofort seine Mutter. Die Familie konnte das Wohnhaus unverletzt verlassen und wurde vom Roten Kreuz versorgt. Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bekommen konnte, entstand nach ersten Einschätzungen ein Sachschaden von mindestens 150.000 Euro. Vor allem das Kinderzimmer, in dem der Brand ausgebrochen sein soll, ist beschädigt. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Erste Vermutungen deuten auf einen Defekt in der Hauselektrik hin.