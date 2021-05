In Offenburg (Ortenaukreis) hat das zweite sogenannte Childhood-Haus Baden-Württembergs die Arbeit aufgenommen. Die Einrichtung ist an die Kinderambulanz des Ortenau Klinikums angegliedert und soll Kindern helfen, die Opfer von Gewalt geworden sind. Wenn Kinder und Jugendliche, die von Gewalt betroffen sind, Hilfe bekommen, ist das für sie selbst oft sehr belasten. Denn einher gehen in der Regel Ermittlungsverfahren mit Untersuchungen und Befragungen, die im schlimmsten Fall erneut traumatisieren. Mit dem Childhood-Haus Ortenau gibt es dafür nun besondere Räume. Sie sind kindgerecht eingerichtet, die Kinder kommen immer an den gleichen Ort, egal ob Gespräche mit Psychotherapeuten oder Ermittlern anstehen.