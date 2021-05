per Mail teilen

Dem Theater Basel fehlen wegen der Corona-Pandemie Einnahmen von gut 10 Millionen Schweizer Franken. Diesen Betrag gleicht das Theater durch Kurzarbeit, durch die Auflösung von Rücklagen und durch die Verschiebung von Produktionen aus. Basels Theater-Intendant Benedikt von Peter fehlt zwar wegen der Pandemie viel Geld, am allermeisten aber das Publikum. Er sprach in einer Medienkonferenz deshalb von der „seltsamsten Saison der Theatergeschichte.“ Denn, so Benedikt von Peter wörtlich, „ein Theater ohne Publikum ist keines“. Der Basler Intendant hofft, dass die Zuschauer mehr und mehr zurückkommen und die „Beziehung zwischen Bühne und Publikum“ wiederhergestellt wird.