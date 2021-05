Die Coronapandemie hat in der Industrie in Südbaden für sinkende Umsätze und zurückgehende Zahlen bei Mitarbeitern gesorgt. Einzig der Stadtkreis Freiburg verzeichnet trotz Pandemie mehr Beschäftigte. Das geht aus einer Erhebung des statistischen Landesamtes hervor. Im Regierungsbezirk Freiburg sank die Zahl der Beschäftigten im sogenannten „verarbeitenden Gewerbe“ um mehr als 3 Prozent. Das bedeutet, dass seit dem letzten Jahr 8.400 Menschen weniger in diesem Bereich eine Arbeit haben. Der Umsatz der Betriebe ging noch deutlicher zurück. Die Industrie in Südbaden erwirtschafte 53 Millionen Euro. 7 Prozent weniger als im Jahr vor der Pandemie. Die höchsten Rückgänge verzeichnen der Landkreis Waldshut und der Schwarzwald-Baar-Kreis. Lediglich Freiburg legt um 2 Prozent zu. Allerdings arbeiten in diesem Bereich nur 11.000 Menschen. So wenige wie in keinem anderen Landkreis in Südbaden. Zum Vergleich: der Ortenaukreis hat in diesem Sektor fünf Mal so viel Beschäftigten und Betriebe.