In Willstätt im Ortenaukreis gibt es Widerstand gegen den Bau eines Gewöhnungsgatters für Schwarzwild. Das Gatter soll in einem Vogelschutzgebiet entstehen. So will es der Landesjagdverband Baden-Württemberg. Und so hat es der örtliche Bauausschuss befürwortet. Die Willstätter Alternative Liste spricht von einem Trainingsgelände, in dem Jagdhunde an lebenden Wildschweinen trainiert werden. Und das auf einer Fläche von acht Fußballfeldern. Aus Protest hat die Alternative Liste eine Petition gegen das Projekt gestartet. In dem Gebiet gebe es gefährdete Vogelarten. Es müssten viele Bäume weichen. Es sei mit regelmäßigem Autoverkehr, vielen Menschen und lautem Gebell von Jagdhunden zu rechnen.