Sinkende Inzidenzzahlen machen erste kleine Lockerungen im Landkreis Waldshut möglich. Seit mehr als einer Woche liegt die Inzidenzzahl im unter der Marke von 150. Am Freitag dürfen deshalb Geschäfte ihre Ladentüren für Geimpfte und positive Getestete mit Termin wieder öffnen. Die Ausgangsperre und die Kontaktbegrenzung auf eine zusätzliche Person pro Haushalt bleiben. Diese Regelungen werden erst gelockert, wenn der Inzidenzwert an fünf Werktagen in Folge unter 100 sinkt. Das ist seit Montag der Fall. Bleibt es dabei, könnte die Notbremse im Landkreis Waldshut am Pfingstmontag aufgehoben werden. Dann dürfen auch Gaststätten, Hotels, Museen und Freizeiteinrichtungen unter Auflagen wieder öffnen.