In Staufen beginnt am Mittwoch Vormittag ein Prozess wegen fahrlässiger Brandstiftung. Eine weggeworfene Zigarettenkippe hatte einen Schaden von 650.000 Euro verursacht. Ein Mann hatte die Kippe wohl in einem Biomülleimer entsorgt, aber nicht ganz ausgedrückt. Der Eimer stand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Bad Krozingen im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald. Der 58-jährige Angeklagte soll nach dem Entsorgen der Kippe die Wohnung verlassen haben. Zunächst habe sich ein Schwelbrand entwickelt, bald stand das komplette Haus in Flammen. Das Feuer hatte auch auf Teile des angrenzenden Dachstuhls übergegriffen. Acht weitere Wohnungen und Geschäftsräume seien erheblich beschädigt oder unbewohnbar gewesen. Das Gericht muss nun klären, ob tatsächlich die eine Zigarettenkippe sowie der Angeklagte für all das verantwortlich sind.