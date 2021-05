Die Zahl der Grenzgänger in die Schweiz ist in den Landkreisen Lörrach und Waldshut im vergangenen Jahr leicht angestiegen. Die Zahl stieg um rund 900 Arbeitnehmer an. Das hat eine Erhebung des Schweizer Bundesamtes für Statistik ergeben. Knapp 22.000 aus dem Landkreis Lörrach und nahezu 15.000 Menschen aus dem Landkreis Waldshut arbeiten in der Schweiz. Die meisten Pendler aus dem Kreis Lörrach wohnen in den Städten Lörrach, Rheinfelden und Weil am Rhein, aber auch Grenzach-Wyhlen ist ein beliebter Wohnort von Grenzgängern. Nahezu die Hälfte aller Pendler aus dem Kreis Lörrach arbeitet in Basel. Die meisten Grenzgänger aus dem Kreis Waldshut fahren zur Arbeit in den Kanton Aargau, mehr als 3.000 nehmen täglich den Weg nach Zürich in Kauf. Den größten Anteil an Grenzgängern gemessen an der Bevölkerung haben die Gemeinden Inzlingen und Hohentengen.